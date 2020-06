"The Big Bang Theory"-Nebendarstellerin gestorben

Die US-Schauspielerin Carol Ann Susi ist tot. Sie starb am Dienstag 62-jährig nach einem "kurzen Kampf mit einer aggressiven Form von Krebs". In der TV-Serie "The Big Bang Theory" spielte sie jahrelang die Mutter von Howard Wolowitz, der von Schauspieler Simon Helberg (33) dargestellt wird. Sie selbst war zwar nie im Bild zu sehen, ihre Kommentare aus dem Off sorgten aber für viele Lacher.