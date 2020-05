Teure Brüste

eu // Trikot-Werbung bei FC Bayern München läßt sich derzeit der Sponsor Deutsche Telekom am meisten kosten. Etwa 20 Millionen Euro legt das Unternehmen hin, damit Ribery & Co mit T-Home-Logo in Stadien einlaufen. Der FC Bayern München konnte den Brustwerbe-Primus Manchester United nur aufgrund einer Abwertung des britischen Pfunds überholen. In der deutschen Bundesliga werden 102,9 Millionen Euro mit Trikot-Werbung erlöst. In den sechs europäischen Top-Ligen werden derzeit insgesamt 393,2 Millionen Euro mit dieser Werbeform erwirtschaftet. Das geht aus der jetzt veröffentlichten Sport + Markt-Studie "European Jersey Report" hervor.