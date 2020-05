Teuflische Banner

intIn Europa wird das Online-Werbeformat Project Devil eingeführt. Der Banner weist eine Grösse von 300 mal 1.050 Pixel und eine Segmentierung in drei Abschnitte auf. In jedem dieser Sektoren sind Videos, Bilder-Galerien, Kartenmaterial, 3D-Ansichten, Games, Umfragen, Text-Messaging, etc. integrierbar.