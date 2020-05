Terra Mater erlesen

Das Natur- und Wissensmagazin wird ab der am 5. Juni 2012 erscheinenden Erstausgabe, vierteljährlich publiziert. Als Blattmacher-Niveau wurden die "höchsten internationalen Ansprüche in Wort, Bild und Layout" definiert. Der Journalismus kennzeichnet sich, so eine weitere Definition, "von bewusst altmodischer journalistischer Qualität", die anders ausgedrückt Fakten, Recherche und aufgeklärtes Denken bedeutet.



Die Zielgruppe charakterisiert sich wiederum, wie auch jene des TV-Magazins, durch "Vielseitigkeit ihrer Interessen, Weltoffenheit und Anspruch an sich selbst wie auch an die Welt".



Die, nicht explizit genannten publizistischen Vorbilder sind ohne Zweifel National Geographic und Geo. Von diesen beiden Medienmarken leiten sich verschiedene identitätsstiftende Grundzüge im Korpus von Terra Mater ab.



"Es ist das anspruchsvollste und ehrgeizigste Produkt in unserem Portfolio", bekräftigt Alexander Koppel, Chief Commercial Officer von Red Bull Media House, die Absichten mit Terra Mater.

Terra Mater Magazin

Erstausgabe: 5. Juni 2012; Ausgabe 2: 4. September 2012; Ausgabe 3: 4. Dezember 2012; jeder Ausgabe liegt eine DVD bei;



Druckauflage: 60.000 Stück



Format: 235 x 310 Millimeter



Copy-Preis: 6,90 Euro (ohne DVD)



Produktion: Red Bull Media Houser, Terra Mater Factual Studios



TV: Terra Mater - Servus TV - Mittwoch, 20:15 Uhr

atmedia.at