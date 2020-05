Tennisnet.com bekommt neuen Gesellschafter

Styria Digital fügt Tennisnet.com seinem Sportmedien- und Zielgruppen-Portfolio, bestehend aus Sportnet.at, Sportaktiv.com, Massivemoves.com und Ligaportal.at. Styria Digital One übernimmt im Zuge dieser Verflechtung auf Eigentümer-Ebene die technische Betreuung und die Vermarktung des Portals.



Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass es zu crossmedialen Verzahnungen des Special-Interest-Portals mit den Zeitschriften der Styria-Gruppe, Sportmagazin, Sportwoche und Sportaktiv kommen wird.



Vor dem Einstieg von Styria Digital bestand der Gesellschafterkreis neben Antonitsch aus Harald Buchheister, Markus Houben und Harald Schröder, die zu ungefähr gleichen Teilen an A Team Media beteiligt sind. Antonitsch hielt bislang die Mehrheit an dem Unternehmen.