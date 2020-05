Tennismagazin Happy Tennis ist zurück

Lumsden hebt das Magazin gemeinsam mit der Unterstützung von Christian Worsch, dem Geschäftsführer des Pflege- und Wartungsunternehmens Simacek, das im Tennis-Sponsoring tätig ist, aus der Taufe.



Das Happy Tennis-Vertriebskonzept basiert auf der Verteilung des Titels an die 68.000 Lizenzspieler des Österreichischen Tennisverbands. Die weitere Auflage geht in den Einzelverkauf an ausgewählte Point-of-Sales und als Abonnement. Die Abos werden über Happy-Tennis.com vermarktet.



Lumsdens Magazin-Strategie dreht sich um die Tennis-Community und die Leser. Sie sollen sich in Happy Tennis wiederfinden. Inhaltlich wird der Spitzen- und der Breitensport sowie die Nachwuchsförderung abgedeckt. "Das Magazin will Sprachrohr der österreichischen Tennis-Szene und eine mediale Plattform für alle aktiven und passiven Fans des Sport sein", kommentiert Lumsden die Neueinführung der arrivierten und über eine abwechslungsreiche Geschichte verfügende Medienmarke.



atmedia.at