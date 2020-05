Tengelmann steigt bei YouTailor.de ein

Wachstumspotenzial und Expansionwille

Karl Erivan Haub, geschäftsführender Gesellschafter, hält das YouTailor.de-Geschäftsmodell, "individuelle Maßbekleidung zu äußerst fairen Preisen" zu verkaufen als "sehr attraktiv". Er erkennt in YouTailor.de "ein hohes Wachstumspotenzial" und will "das noch junge Unternehmen sehr gerne bei der weiteren Expansion in das europäische Ausland unterstützen".



YouTailor.de ist ein Geschäftsmodell der in Wien 2008 gegründeten BFB Handels GmbH die von Geschäftsführer Martin Zapart geleitet wird. An BFB Handel Wien ist Holtzbrinck Ventures NM mit 30,3300 Prozent beteiligt. Der Wiener Rechtsanwalt Robert Langer-Hansel hält beziehungsweise verwaltet 55,8300 Prozent am Unternehmen. Seit dem Vorjahr führt Zapart die BFB-Geschäfte von Berlin aus.



Welchen Preis Tengelmann für die Beteiligung bezahlt, bleibt wie gewohnt geheim und lässt sich nur vermuten. Das gleiche gilt für die neue Gesellschafterstruktur. Für Tengelmann ist dies der vierte E-Commerce-Beteiligung nach dem Einstieg bei Zalando.de, brands4friends und baby-markt.de.