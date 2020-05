Teletext-Nutzung legt zu

Im ersten Halbjahr 2010 bedienten sich 2,14 Millionen Nutzer des Textdienstes und machten 30,1 Prozent der TV-Zuschauer ab zwölf Jahren aus. Die tägliche Nutzung von Jänner bis Juni 2011 betrug im Schnitt 985.000 Menschen, das sind 13,8 Prozent Zuschauer-Marktanteil. Für die vorjährige Vergleichsperiode stehen 969.000 Leser und 13,6 Prozent zu Buche.



Die stärkste Nutzungstag im ersten Halbjahr 2011 war der 12. März, der Tag nach dem sich das folgenschwere Erdbeben in Japan ereignete. 1,36 Millionen Menschen informierten sich via Teletext dazu.



Online generierte teletext.orf.at in der erten Jahreshälfte im Schnitt 1,28 Millionen Visits und 249.000 Unique Clients generiert.



Auf der Skala der nachgefragtesten Inhalte führt Sport mit 961.000 Lesern vor Chronik mit 825.000, Politik mit 819.000 und TV-Informationen mit 777.000 Lesern pro Woche.