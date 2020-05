Telekom Austria-Vorstand geht

at // Telekom Austria-Vorstand Gernot Schiezsler legt sein Vorstandsmandat nieder und verläßt das Unternehmen am 30. Juni "aus persönlichen Gründen". Der Aufsichtsrat hat den Rücktritt "mit Bedauern zur Kenntnis genommen". Schieszler sorgte mit Äußerungen im Rahmen einer Finanzkonferenz in Wien für Aufsehen. Damals skizzierte er Methoden um Mitarbeitern den freiwilligen Abgang aus Unternehmen zu erleichtern. Das brachte ihm die Betitelung Mobbing-Vorstand ein.