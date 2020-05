Tele2 Österreich macht schafe Sachen

Tom Schaf steht auch für ein Wortklang-Spiel bei dem im österreichischen Idiom das r in scharf unhörbar wird. Was Tirolern eventuell komisch vorkommen könnte. Aber so sind Ost-Österreicher mitunter.



Die Botschaft die Tele2 Österreich künftig unter die Konsumenten mischt und dort verankern will, ist Einfach schaf und dass das Unternehmen schafe Angebote macht.

Tom Schaf drückt, wie Alfred Pufitsch, der Geschäftsführer des Unternehmens präzisiert, auch eine Metapher für Tele2. " Tom ist ein authentischer Herausforderer mit einem starken Charakter, der immer seinen eigenen Weg geht", charakterisiert er die neue Werbe-Figur. Diese spiegel, wie Pufitsch weiter erklärt, "das Herz und die Seele von Tele2 wider" und "seine Charakter-Eigenschaften drücken die Firmenkultur des Unternehmens aus".



Tom Schaf hatte seinen Premieren-Auftritt am 22. Februar 2014 auf YouTube und sammelt dort "schafe" Kontakte. Er setzt seine Werbetour zu österreichischen Zielgruppen und Konsumenten im TV fort.