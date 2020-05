Tele München kauft Iron Man 3

de, at, chDieses war der dritte Streich, um es mit Wilhelm Busch zu sagen. Nachdem die Tele München Gruppe (TMG) bereits die deutschsprachigen Ausstrahlungs-Rechte von Iron Man und Iron Man 2 besitzen, lag der Kauf der Recht für Iron Man 3 auf der Hand. Dieser Film ist derzeit in der Vorproduktionsphase, wird von Walt Disney China, Marvel und DMG Entertainment realisiert und soll im Sommer 2013 in die Kinos kommen.