Tele München Gruppe stabil

de // Die Tele München Gruppe schließt das Geschäftsjahr mit "einem stabilen Konzernumsatz von 283 Millionen Euro" ab. Im Kerngeschäftsbereich Lizenzhandel wurde ein Umsatz von 176 Millionen Euro erwirtschaftet. Die 48-Prozent-Beteiligung an ATV bezeichnet Gesellschafter Herbert Kloiber als "Erfolgs-Story mit Fortsetzung, da sich der Sender auf starke Quotenbringer in allen relevanten Sektoren stützt". Die Tele München Gruppe liefert darüber hinaus Telekom Austria Filme, die via aonDigital TV in HD-Qualität ausgespielt werden.