Tektonische Verschiebung

at // "Ich hab die Zusammenarbeit aufgekündigt, weil sie unzulänglich war und aufs Gröbste fahrlässig", kommentiert Hans-Jörgen Manstein Der Presse den gestern publik geworden Split der Medientage-Partnerschaft Manstein Verlag und Verlagsgruppe News. Während Verlagsgruppe News-Chef Oliver Voigt an der heilen Welt zweifelt - "Wir finden es nicht nachvollziehbar, so etwas in Zeiten wie diesen, wo es mehr Zusammenrücken braucht, in Frage zu stellen" - kritisiert Manstein die Einseitigkeit der Allianz. Der Manstein Verlag macht die Arbeit und die Verlagsgruppe News diktiert die Bedingungen, läßt Manstein durchblicken. Und er erkärt explizit, dass die Medientage für die gesamte Branche und nicht die Bühne der Veranstalter seien. Kurier, Seite 31; Wiener Zeitung, Seite 20)