Teamleitung für Sedlmayer-Gansinger

Sedlmayer-Gansinger war die vergangenen fünf Jahre Account Director Online von Draft FCBi und davor Senior Consultant bei Ogilvy Interactive in Wien. Sie wechselt aus der "klassischen Online-Werbung" in die Social-Media-Kommunikation. Sedlmayer-Gansinger managt die vi knallgrau-Projekte für A1 Telekom Austria, Voestalpine, Microsoft, Opel, Generali, Team 7, Wien Energie, etc.