Team Vienna Game publiziert Bubble Tap

Team Vienna Games launcht das Game parallel zur in San Francisco stattfindenden Mobile Gaming USA-Konferenz.



Neben Bubble Tap publiziert das Game-Developer und -Publisher-Team, das sich aus Rockstar Games heraus entwickelte, noch Spice Attack und Swat the Fly.



Alle drei Releases basieren auf der Wikitude zugrunde liegenden Technologie. Ihre Einführung ist einerseits eine Beleg für dessen Potenzial. Ein wichtiges Signal an Game-Developer ist, dass sie ihre Produktionen nicht nur entwickeln sondern auch distribuieren können und Wikitudes-Reichweite und -Verbreitung ein Vertriebsweg ist.

Team Vienna Games

Gründung: 2006

Die Gründer sind Kaweh Kazemi, der als CEO und Creative Director fungiert, und Peter Pisarik, der als Art Director verantwortlich ist.

Kazemi und Pisarik arbeiteten gemeinsam für Rockstar Vienna.

Ihre Releases: MMO 7Milllion und das Facebook-Game Zombiees!

Development-Schwepunkt: Social Games