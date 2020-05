Team Neusta beteiligt sich an ClipVilla

Team Neusta-Geschäftsführer Carsten Meyer-Heder skizziert die Absicht der erfolgten Beteiligung mit dem "allgemeinen Trend zu Marketing-Automatisation-Technologien und der rasanten Nachfrage nach Bewegtbild-Content". Da ClipVilla in dem Wachstumsbereich Bewegtbild-Content tätig ist, stellt das Unternehmen, so Meyer-Heder, ein "perfektes Investment" dar.



Jens Eckhoff, geschäftsführender Gesellschafter von ClipVilla, resümiert nach der erfolgten Finanzierungsrunde, dass dem Unternehmen nun "ein guter Mix an Partner" hinterlegt sei. Er avisiert, im dritten Quartal "weitere Finanzierungsrunden durchführen" zu wollen, "um uns auf die Internationalisierung unseres Bewegtbild-Modells einzustellen und diese zu realisieren".



