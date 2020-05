Team Europe gründet Delivery Hero Holding

Gadowski, Fuhrmann, Oestberg und die Welt

Und drittens sollen es die Konsumenten einfacher als bislang haben, um an das gewünschte Essen nach Hause oder ins Büro zu bekommen.



Team Europe gründete Delivery Hero in Berlin. Basis dafür war, wie Team Europe-Partner Lukasz Gadowski, die vorjährige Gründung von Lieferheld.



Delivery Hero bekam mit Niklas Oestberg einen im Aufbau und der Etablierung von Food-Plattformen international erfahrenen CEO. Er baute Plattformen in Österreich, Schweden, Finnland und Polen auf.



Delivery Hero startete bereits in Australien. Markus Fuhrmann, Venture Partner von Team Europe, macht klar, dass die Plattform "ein sehr breiter internationaler Rollout werden wird". Der Österreich, der auch Industry Advisor bei Gamma Capital Partners ist, wird mit Oestberg die Expansion vorantreiben.



atmedia.at