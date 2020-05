deMitarbeiter sind Markenbotschafter. In Social Media-Foren vermengt sich ihre Botschafter-Funktion mit ihren Kommunikationsbedürfnissen als private Individuen. Daraus resultieren Konflikte. Tchibo schuf hierfür Herrn Bohne. Er vermittelt ein paar einfache Regeln, die etwaigen Social-Media-Marken-Konflikten in Mitarbeitern vorbeugen, in folgendem Video: