TBG Digital intensiviert Regionenvertrieb

de, at, chBernd Hacker wird Sales Director des Social Media-Unternehmens TBG Digital in Hamburg. Er ist für den Vertrieb und Verkauf des Produktportfolios in den Märkten Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Hacker wechselt vom Online-Bewegtbild-Vermarkter CaptchaAd zu TBG Digital und gibt im Zuge dieses Wechsel seine Funktion als geschäftsführender Gesellschafter des Vermarkters auf.