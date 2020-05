TBG Digital hebt deutschsprachiges Potenzial

Das Unternehmen will von Hamburg aus vorrangig in Deutschland, jedoch auch in Österreich und der Schweiz, markenführendnen Unternehmen bei ihren Kommunikationsaktivitäten in Facebook und weiteren Networks und Foren unterstützen.



Das Unternehmen ist für Auftraggeber wie Mediacom, Carat, Starcom MediaVest, Akqa, Vodafone, Heineken, Electronic Arts oder News International tätig. Es ist, laut eigener Aussage, für 90 Auftraggebern in 40 Märkten tätig.



TBG Germany wird von Jan Heidenreich geführt. Er kommt von Bild Digital.