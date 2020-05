Tausend Abfahrtskilometer, 400 Pisten

at // Der Lockruf Kitzbühels und der Kitzbüheler Alpen erschallt. "Wo der Winter am schönsten ist", tönt es dazu aus der Wiener Bachofengasse. Von dort, dem Sitz von Ogilvy Wien, kommt dieser Claim und die angelaufene Werbekampagne. Damit soll, so Lukas Krösslhuber, Geschäftsführer von Kitzbüheler Alpen Marketing, "Sehnsucht nach Urlaub im Schnee geweckt, Schneesicherheit, die Größe des regionale Skiverbundes und dessen Erreichbarkeit vermittelt werden".