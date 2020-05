Tausche persönliche Daten gegen Gratis-Fernsehen

Informationen zu Lieblingsserien oder die bevorzugten TV-Zeiten in den Händen von Dritte oder Vierte sind für Frauen nicht tabu. Die Daten-Freizügigkeit im Tausch gegen Gratis-Fernsehen steigt je niedriger das Alter der Nutznießer ist. Die Zuschauer-Generation ab 50 Jahren würde eher auf Fernsehen verzichten als verschwenderisch mit individuellen Daten umzugehen.



80 Prozent der 14- bis 29-Jährigen sehen in personenbezogenen Daten keine schützenswerte Inhalte. Ausgenommen davon sind jedoch Facebook- und Social Network-Inhalte. Diese "Intimsphäre" sind nur acht Prozent dieser Altersgruppe bereit zu öffnen und gegebenenfalls aufzugeben, um an kostenlose TV-Inhalte zu kommen. Hier offenbart sich eine bemerkenswerte Datenschutz-Wahrnehmung dieser Konsumenten-Gruppe.



Generell zeigen diese Ergebnisse, wie seitens OMD Deutschland interpretiert wird, dass "Deutsche durchaus gewillt sind und es ihnen mittlerweile vertraut ist, gewisse persönliche Daten für kostenlose werbefinanzierte Inhalte und Services freizugeben".