at // "Wer jetzt abtaucht und wartet, hat schon verloren", mahnt Wolfgang Rosam an. Unternehmen, so seine Empfehlung, müssen jetzt in die Offensive gehen. Schweigen schafft kein Vertrauen, macht er aufmerksam. Und auf seinem Rezeptblock hat er noch folgenden Tipp für erfolgreiches Kommunizieren in der Krise: "Ich muss dabei verblüffen." Mit einem Erdäpfelgulasch im Hotel Imperial beispielsweise plaudert Rosam aus seinem Nähkästchen.