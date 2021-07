Tatort Tageszeitung

Scholz & Friends fotografiert die Schauspielerin im Bayerischen Landeskriminalamt. Im Zuge des Shootings bekannte sie, dass sie sich "nicht einmal von einer Kugel vom Tageszeitungslesen abbringen lassen würde". Furtwängler bezeichnet sich selbst als "echter Tageszeitungsfreak". Das Sujet mit ihr erscheint am 12. Februar in der F.A.Z. und in der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung sowie in der üblichen Streuung in deutschen Zeitungen und Zeitschriften.