at // Die Kulturhauptstadt 2009 läßt Kommissar Moritz Eisner ermitteln. Am 4. November ist Drehschluß für den Linzer "Tatort" von Drehbuchautor Thomas Baum. Eisner ermittelt in Fertilisationskliniken und unter Genetikern. Die Stadt Linz leistet ihren ökonomischen Beitrag und ist Hintergrund für einen Krimi. Tourismusfilm wurde es keiner.