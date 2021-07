Tanz die Donauinsel

Die Agentur hat, unter anderem, einen Auftrag bis Ende Juni. Dem Donauinselfest 2015 in den sozialen Medien gehörigenResonanzraum zu schaffen, der derzeit unter #dif15 entsteht. The Gentlemen Creatives sind für die Social-Media-Kommunikation des Events verantwortlich. Da wurde in den letzten Wochen schon einiges gemacht. Unter anderem entstand ein Viral-Spot , der seit 27. Mai auf YouTube mit 1.480 und Facebook mit 8.569 Aufrufen ein, naja, noch recht beschauliches Dasein führt. In dem Spot geht es um Musik und die musikalische Vielfalt von #dif15, die Menschen dazu bringt, die Insel zu besuchen, in die Konzerte und Festival-Atmosphäre des Festes einzutauchen und ihre akustischen Genre-Grenzen zu überschreiten.