Tante Fanny wird von der Coolinary Society vernetzt

Quasi das Hors d'oeuvre in diesem Beziehungsleben war ein von Mohimi und Terbu organisierter Event, der mit Pretty Vegan betitelt war und in Wien über die Küche ging. Dabei wurden Tante Fanny-Teige verkocht. Dieser Event wurde wiederum in Social Networks wie Facebook und Instagram geteilt und nach individuellen Gesichtspunkten weitergetragen.