Tante Fanny und die Sprücheklopfer

Es geht hier, um zurück in den Branchen-Jargon zu kehren, um eine Promotion in dessen Rahmen diese Facebook-Community, TanteFanny.at mit dem Point-of-Sale verknüpft wird.



Während in der Community Sprüche und Sprücheklopfer ihre verbale Überzeungskraft unter Beweis zu stellen haben, deren Popularität an den gesammelten Likes gemessen wird, initiiert OnPack-Kommunikation und die darin integrierten Codes auf TanteFanny.at. Dort können die Codes eingetauscht werden. Tante Fanny generiert Leads und misst die Promotion, die seit der letzten März und bis Ende Juli 2014 - von Kalenderwoche 13 bis 31 - läuft.



Die Promotion wird in Print- und Online-Medien beworben und hat Social-Media-Unterstützung. Die dafür notwendige Kommunikationskreation kommt von PKP BBDO.