Tante Fanny heizt die Community an

Die Kampagne erreichte in ihrer vierwöchigen Laufzeit, laut der realisierenden Agentur DigitalWerk, "über 220.000 Nutzer". Facebook.com/TanteFanny wurde in dieser Zeit "über 700 Mal geliked und die App etliche Male geshared".



In der Community entstanden bislang "über 300" Keks-Pops-Kreationen, die "mehr als 13.000 Votes" erhielten.