Tamedia-Gewinn zur Gänze weg

Solothurner Zeitung wird eingestellt

Der Umsatz geht um 15,9 Prozent auf umgerechnet 256,7 Millionen Euro zurück. Das Ergebnis pro Aktie geht, gemäß dieser Entwicklung um 99 Prozent zurück. Die Rückgänge am Werbe- und Rubrikenmarkt trifft Tamedia voll. Das im ersten Halbjahr eingeleitete Kostensenkungsprogramm mit einem Volumen von umgerechnet 31,5 Millionen Euro scheint noch nicht gegriffen zu haben. Tamedia stellt in einem weiteren Schritt die "Solothurner Zeitung", eine Regionalausgabe der Berner Zeitung ein. Das Unternehmen rechnet mit keiner Entspannung am Werbemarkt bis 2010 und peilt für das kommende Jahr eine "spürbare Ergebnisverbesserung" an.