Tailored Media besorgt smarten Restkarten-Verkauf

atSmartphone-Nutzer gehen abends aus. Ihre Freizeit führt sie in Theater, Opern, Kinos, Kleinkunstbühnen, Clubs, etc. Aus vielerlei wie etwa zeitlichen Gründen sind sie kurzentschlossene Käufer und folgen mitunter Impulsen. Diesen Nutzern und dieser Nutzungsintention liefert Tailored Media das App Hello Ticket.