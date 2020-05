Tailored Apps erweitert WirtschaftsBlatt

Nutzer eröffnen sich via Smartphones - Augmented Life gibt es für iPhones und Android-Phones - die Zeitungsinhalte. Diese bekommen auf den Smartphone-Monitoren eine zusätzliche Content-Ebene und können 3D-Animatione, Videos, Bilder oder News sein.



Und was dem journalistischen Inhalt eine zusätzliche Note verleiht, kann die Werbe-Einschaltungen emotionaler, erlebbarer machen und aus ihrer Print-Eindimensionalität befreien. Die Sujets können um Videos also Werbespots, die den Konvergenz-Grad von Kampagnen erhöht, oder um Gewinnspiele erweitert werden.