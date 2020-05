Tageszeitungen- und Internet-Reichweite auf Augenhöhe

atDie soeben erschienen Media-Analyse reflektiert die bekannte Ordnung von Medien-Österreich. Die Netto-Reichweite der Tageszeitungen insgesamt beläuft sich auf 72,8 Prozent und bewegt sich stabil auf dem gewohnten Niveau. Einzelne Titel gewinnen Leser hinzu und verbessern in Prozentpunkten ihre Netto-Reichweiten. Eine Handvoll Titel lassen in dem Wettbewerb Prozentpunkte liegen, deren Rückgewinnung in Österreich mitunter mit hohem Aufwand verbunden sein kann. Die Internet-Reichweite auf Basis der Nutzung innerhalb des letzten Monats liegt mit 72,8 Prozent gleichauf mit den Tageszeitungen. Beide Mediengattung liegen deutlich hinter der Radio-Verbreitung zurück.