Tageszeitung-Nutzung in der U-Bahn gesättigt

at140 Minuten pro Woche verbringt ein Fahrgast im Schnitt in der U-Bahn. Und dieser Zeitraum wird auf unterschiedliche sinnvoll oder ungenutzt verbracht. Wie die MediaCom Vienna mittels Befragung eruierte und in weiterer Folge interpretiert, ist die in diesen U-Bahn-Minuten bevorzugte Mediennutzung, die von Zeitungen. 53 Prozent der Fahrzeit gehen für das Lesen von gedruckten Zeitungen auf. Es folgt die Smartphone- und Handynutzung mit 46 Prozent.