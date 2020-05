usa // Kommenden Dienstag startet in Chicago und San Francisco das Wochennzeitungsprojekt The Printed Blog. Ein ehrgeiziges Konzept erblickt das Licht der Welt. Blog-Einträge und nutzergenerierter Content werden abgedruckt und um lokale Werbung ergänzt. "The Printed Blog" wird gratis verteilt. Dessen Gründer, Joshua Karp, möchte damit eine Symbiose aus der Print- und Webwelt herstellen.