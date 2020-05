Täglich Digitales

intNeue Zeiten verlangen neuen Journalismus. Und diesen will die gestern erstmals veröffentlichte iPad-Zeitung The Daily liefern. Das gemeinsame Projekt von News Corporation und Apple ist für den Medienkonzern der Lackmus-Test für das Konzept auf dem The Daily basiert. Erreicht die Zeitung die digitalen Vorgaben wird das die Umwandlung weiterer News Corp.-Titel für Tablet-PCs nach sich ziehen. Wie TheDaily aussieht, sehen sie in diesem Video: