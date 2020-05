Tablet-Nutzung wird vom iPad dominiert

Am gesamten Online-Traffic macht jener der über das iPad kommt 1,58 Prozent aus. Und der Android-Traffic nimmt sich in dieser Marktumgebung mit 0,15 Prozent als noch ausbaufähiger aus.



Dazu passen noch folgende weltweiten Absatzzahlen für das iPad: das Endgerät macht

68,3 Prozent aller Medien-Tablet-Lieferungen

73 Prozent aller Tablet-Verkäufe an Endkonsumenten und

61 Prozent aller Tablet-Lieferungen aus.

Daraus wird die Schlußfolgerung gezogen, dass der iPad-Weltmarktanteil bei 75 bis 80 Prozent unter unter dem generierten Nutzungsvolumen liegt. Was wiederum als Indiz dafür gelten kann, dass sich Android-Tablets in Relation zum Apple-Endgerät passabel verkaufen, jedoch in der Nutzung nachhinken.