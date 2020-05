Tablet-Nutzer kaufen bevorzugt Games und E-Books

Der Kauf von Hörbüchern erfolgte von zwölf, jener von Filmen und Serien durch elf Prozent der Tablet-Nutzer.



Dieses Inhaltsangebot, das erwartungsgemäß wachsen wird und kontinuierliche technische Weiterentwicklung der Endgeräte wird deren Verbreitung und Nachfrage sowie die Nutzung dynamisch steigern.



Bitkom beziffert, dass 2013 acht Millionen Tablets in Deutschland verkauft werden könnten und damit ein Umsatz von 2,8 Milliarden Euro erzielt werden würde. Das wäre ein Umsatz-Wachstum im Vergleich zu 2012 von 55 und eine Absatz-Entwicklung innerhalb eines Jahres von plus 59 Prozent. Die Absatzentwicklung wird derzeit von der Nachfrage nach den preislich günstigeren Tablets mit kleinern Bildschirmen dominiert.



Bis etwa zur Jahresmitte 2013 galt, dass jedes zweite bis dahin verkaufte Tablet von Apple stammte und der Konzern seither "mehr als 155 Millionen iPads" verkaufte. Aus dem einstigen Marktanteil von 50 Prozent und der früheren Tablet-Marktdominanz wird aufgrund des vielfältigen Mitbewerbs, der preislich in den meisten Fällen unterhalb des iPads agiert, ein aktueller Marktanteil von 32 Prozent geworden.