Tablet-Nutzer interessiert Zeitung-App-Kombi

Apple-User spendabler, Androide-Nutzer sparsamer

Von jenen, die einen Tablet-Kauf in Erwägung ziehen, bekunden 64 Prozent ihr Interesse an Zeitungs-Apps. Generelle Aussage dazu ist, dass diese Apps als Ergänzung denn als Alternative zur gedruckten Zeitung sehen. 55 Prozent der Nutzer äußerten dies.



Die Bezahlbereitschaft ist unterschiedlich. Unter den iPhone-Nutzer liegt die Quote der Paid-App-Bezieher bei 50 Prozent. Unter den iPad-Nutzern liegt dieser Wert derzeit bei 81 Prozent. Als idealer Betrag von Paid-News-Apps werden acht bis neun Euro genannt.



Den Android-Nutzern wird in der BDZV-Untersuchung geringere Zahlungsbereitschaft nachgewiesen. Bei den Smartphone-Usern liegt sich bei 32 und bei den Tablet-Nutzern bei 46 Prozent.