T-Mobile trennt sich von Publicis

Klareres Markenprofil, mehr Durchschlagskraft

Ab 1. März ist DDB Tribal für die strategische Markenberatung, alle Kreativagenden und das Management des gesamten Etats von T-Mobile Austria verantwortlich. Dieser Schritt ist die Konsolidierung des Gesamtetats von T-Mobile bei DDB Tribal. In Wien wird Alexander Rosenegger, Client Service Director der Agentur, den Auftraggeber betreuen. Die Agentur ist in Österreich für Henkel, Ottakringer, Ikea und McDonalds tätig. "Wir sehen in DDB Tribal einen kreativen, strategischen und kompetenten Partner, der uns künftig zu einem klaren Markenprofil, toller Werbung und mehr Durchschlagkraft am österreichischen Markt verhelfen wird", erklärt T-Mobile Austria-Marketingleiterin Maria Zesch dazu.