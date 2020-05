T-Mobile erhöht Internet-Ortsgeschwindigkeit

atMöge jene österreichische Gemeinde mit der niedrigsten Internet-Verbindungsgeschwindigkeit gewinnen! Mit diesem Appell platziert T-Mobile Austria eine Online-Kampagne zur Bewerbung des Produktes Home Net. Das Tempo wird mit geschwwwind.at erfasst. Da damit zu rechnen ist, dass die so gemessenen Verbindungstempi generell zu niedrig sein werden, ergeht an die messenden Konsumenten die Empfehlung mit Home Net mehr PS in die Leitungen zu packen.