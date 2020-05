T-Mobile distribuiert simpliTV

atT-Mobile Österreich steigt in den Vertrieb des TV-Produktes simpliTV ein. Der Mobilfunker verkauft das Sender-Portfolio inklusive HD-Programmen ab Mitte September 2013 in seinen Shops. Mit der Registrierung stehen Beziehern des Produkst ORF eins, ORF 2 und Servus TV in HD-Qualität zur Verfügung. Mit Abschluß eines Abonnements kann der Zugang zu bis zu 40 Programmen gekauft werden. T-Mobile schafft sich damit einen neuen Frequenzbringer in seinen Shops und simpliTV erhöht die Vertriebsdichte und Marktpräsenz.