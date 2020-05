T-Mobile Austria entwickelt Markenauftritt weiter

Dieser Claim löst Gemeinsam mehr erleben ab. Gleichzeitig ist der neue Slogan offen und zu Fussball verbindet uns. oder Musik verbindet uns. erweiterbar. Dieses Markenversprechen wird in Folge in allen Kommunikationsbedürfnissen, ob nach Außen oder innerhalb des Unternehmens, mit Leben gefüllt.



Daran gekoppelt ist die Adaption des Corporate Design. In diesem Modernisierungsschritt wird der Einsatz der Corporate Colour Magenta intensiviert.



Im Zuge der eingangs angesprochenen Repositionierung erfolgt eine Gleichstellung von Neu- und Bestandskunden.



Die Umstellung auf dieses weiter entwickelte Markenbild erfolgt sukzessive. Auf T-Mobile.at ist diese bereits erfolgt.