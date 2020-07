Szameitat steigt bei M-Days aus

Szameitat will die Position der Location Based Marketing Association in der DACH-Region ausbauen. Nahezu parallel mit dem Ausstieg aus den von der Messe Frankfurt veranstalteten M-Days legte er seine Funktion als Verlagsleiter von GFM Media nieder.



Dafür wird der Gesellschafter von 11 Prozent Communication künftig mehr international auftreten und europäische Unternehmen bei South by Southwest in Texas vertreten und die Internationalisierung der Ramp Conference vorantreiben.