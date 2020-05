de // Der Süddeutsche Verlag stellt SZ Primetime ein. Damit verschwindet die letzte Gratiszeitung vom deutschen Markt. Die, im Jänner 2007 gestartete und nachmittags erscheinende SZ-Ausgabe war im A4-Format und mit bis zu 16 Seiten gedruckt worden. SZ Primetime wurde in einer Auflage von 13.000 Stück an Lufthansa-Business-Class-Reisende verteilt. Zuvor wurde Handelsblatt am Abend, eine Kurzversion der Wirtschaftstageszeitung eingestellt.