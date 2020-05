SWR zelebriert Defizit

Privatsender mit dicken Finanzpolstern

Die ARD prognostiziert einen Gebührenrückgang von 15 Prozent bis 2020. Boudgoust: "Die Wirtschaftskrise zeigt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk trotz seiner Gebührenfinanzierung von wirtschaftlichen Entwicklungen keineswegs ausgenommen ist." Und der SWR-Intendant und ARD-Vorsitzende setzt fort: "Während unsere kommerziellen Konkurrenten sich in guten Jahren ein dickes Finanzpolster ansammeln und dann in schlechten Zeiten davon zehren könne, sind iwr so finanziert, dass die Gebühr nie mehr als unseren Bedarf deckt." Offensichtlich bereiten die deutschen öffentlich-rechtlichen Sender eine verstärkte Rückkehr auf den Werbemarkt und eine Erhöhung der Gebühren vor.