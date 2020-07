Svoboda für Svoboda-Marketing

Eugen Svoboda übernimmt die Aufgaben von Horst König, der den Möbel-Anbieter verlässt, um sich "neuen beruflichen Aufgaben" zu widmen. Er avisiert, dass er das Unternehmen und die Marke "nicht nur als Traditionsunternehmen, sondern auch als Innovationsführer" im Markt positionieren will.



Svoboda Büromöbel produziert in St. Pölten und vertriebt seine Produkte in Österreich über sechs Standorte. Das Unternehmen exportiert 15 Prozent seines Angebots in Märkte wie Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Polen, Kroatien und Slowenien.