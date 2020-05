Suzuki muss auf die Strasse

atUnmittelbar im Markt und nahe an den Interessenten und potentziellen Kunden will Suzuki mit dem Modell S-Cross sein. Aufgrund dieses Parameters entschied sich die die Automarke für Out-of-Home-Werbung und via Rolling Boards. Den an "höchstfrequentierten Straßen" und "neuralgischen Verkehrsschnittstellen", so eine Schlußfolgerung aus der Media-Planung, ist zumindest die Werbekontakt-Quote hoch.