Suspensives Veto-Recht

at // Der ORF-Publikumsrat-Vorsitzende Georg Weißmann will das gebührendzahlende Publikum in den Mittelpunkt der ORF-Zukunft und Parteipolitik aus dem "internen Betriebssystem" entfernt, gesehen haben. Er spricht sich explizit gegen eine Gebührenerhöhung zur Beseitigung der strukturellen Probleme aus und empfiehlt dem Gesetzgeber, "bei der Novellierung des ORF-Gesetzes der Vertretung der Publikumsinteressen mehr Gewicht einzuräumen". Weißmann: "Publikumsvertreter sollen künftig Programmschemata bestimmen müssen und mit Zwei-Drittel-Mehrheit auch die Absetzung von Sendungen, die nicht mit dem Programmauftrag vereinbar sind, beschließen können."