Superinform me

int, at // Porter Novelli analysierte die Mediengegenwart - in The Future of News - auf ihre Zukunftstauglichkeit und sieht sich, aufgrund der konstatierten Unübersichtlichkeit der Informationsgleichzeitigkeit, zu dem Schluß genötigt, dass es eine Zukunft gibt, die jedoch mehr als ungewiss ist. Angesichts dieser Ratlosigkeit schlußfolgert die Agentur, dass "die neue Welt der Nachrichten" nur mehr aus "Informations-Fastfood" also "zumeist kurzen Schlagzeilen - ohne jeglichen Kontext und Hintergrundinformation" besteht.